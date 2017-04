Swart: dát wil ik horen van Vitesse

Vitesse speelt in het aankomende weekend een wedstrijd tegen Feyenoord en het is niet helemaal uitgesloten dat de Arnhemmers met hun hoofd al bij de aankomende KNVB-bekerfinale zitten. Sjaak Swart denkt echter dat de ploeg van coach Henk Fraser een resultaat neer gaat zetten tegen de Rotterdammers.



Het Ajax-icoon zegt tegen Harry Vermeegen: "Als Vitesse ertegenaan gaat tegen Feyenoord, net als PSV tegen Ajax, dan verwacht ik dat Vitesse minstens een punt haalt. Dan kon het weleens heel mooi worden. Een gelijkspelletje? Dat moet kunnen, ze hebben voor de beker ook gewonnen van Feyenoord. Een uitwedstrijd voor Feyenoord, dat scheelt ook."



Vermeegen: "Sjaak spreekt Vitesse even toe." Swart gaat verder: "Dat zal tijd worden, want ik lees wel van PSV dat ze Ajax gaan aanpakken, maar ik wil het van Vitesse ook horen."