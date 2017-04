'Opstelling Ajax: Bosz kiest deze namen'

Ajax speelde een week geleden een geweldige partij in de eigen Amsterdam ArenA tegen Schalke 04, dat het überhaupt wat moeilijk heeft de laatste tijd. Op donderdagavond is het tijd voor de return in Gelsenkirchen en vergeleken met het duel van Ajax tegen sc Heerenveen zal trainer Peter Bosz het een en ander wijzigen.



Tegen de Friezen begon Ajax met David Neres op rechtsbuiten en Kasper Dolberg in de spits, maar deze twee spelers beginnen volgens het Algemeen Dagblad op de bank in de Europa League-kwartfinale. Bertrand Traoré staat, net als in de heenwedstrijd, in de punt van de aanval en hij wordt geflankeerd door het grote Ajax-talent Justin Kluivert.



Lasse Schöne speelde de eerste wedstrijd tegen Schalke niet door een schorsing, maar op donderdag staat hij er natuurlijk 'gewoon' weer in, waardoor Donny van de Beek op de bank zit. Daley Sinkgraven is niet van de partij tegen Die Königsblauen en hij wordt vervangen door Nick Viergever op links, waardoor Matthijs de Ligt ingepast wordt in het hart van de verdediging.



Verwachte opstelling Ajax: Onana; Veltman, Sánchez, De Ligt, Viergever; Schöne, Klaassen, Ziyech; Kluivert, Traoré, Younes.