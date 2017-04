'Vertrek Ajax-uitblinker ligt voor de hand'

Ajax krijgt in de aankomende transferzomer hoogstwaarschijnlijk wel te maken met wat personele wijzigingen. Davinson Sánchez doet het goed bij de Europese topclubs, maar ook Donny van de Beek en Kasper Dolberg gooien hoge ogen. Volgens diverse voetbalkenners is middenvelder Davy Klaassen echter het meeste toe aan een vertrek.



Arno Vermeulen vertelt aan de NOS: Een vertrek aan het einde van het seizoen ligt voor de hand. Er zullen zeker geïnteresseerde clubs zijn als je kijkt naar zijn cijfers. Maar de kracht van Klaassen ligt niet alleen in het maken van doelpunten. Hij is een complete middenvelder, die verdedigend zijn mannetje staat en ook nog scoort. Daar zijn alle clubs naar op zoek."



Erik Meijer vult aan: "Davy Klaassen is de beste speler van de Eredivisie. De meeste clubs in de Bundesliga kennen hem al, maar met zijn twee goals tegen Schalke heeft hij zijn visitekaartje wel afgegeven. Zeker zijn tweede goal in de Arena spreekt hier tot de verbeelding." De analist vindt dat de Bundesliga goed past bij de kwaliteiten van Klaassen. "Qua loopvermogen en werklust past hij hier heel goed. En Klaassen is een teamspeler. Dat zien ze hier ook graag."