Fraser: deze spits staat in de basis tegen Feyenoord

In Amsterdam hoopt men heel erg dat Vitesse de aankomende thuiswedstrijd tegen Feyenoord serieus neemt. De Arnhemmers kunnen sowieso niet beschikken over spits Ricky van Wolfswinkel, die geschorst is naar aanleiding van een gele kaart tegen Excelsior. Zijn vervanger heet Zhang Yuning, zo vertelt trainer Henk Fraser.



De oefenmeester zegt tegen de Gelderlander: "Zhang is nu de logische eerste keuze als spits. Ik kan natuurlijk heus ook wel het hele systeem overhoop gooien. Maar dat is met het oog op de bekerfinale niet verstandig. Daarbij is Zhang niet voor niets de tweede spits bij Vitesse."



Fraser stipt aan dat Vitesse geen gas terug zal nemen tegen Feyenoord door de bekerfinale tegen AZ. "Elke trainer wil toch vasthouden aan het team dat naar de finale gaat? John van den Brom is bij AZ toch ook al weken bezig zijn elftal klaar te stomen voor die wedstrijd? Daar hoort vastigheid juist bij." Hij verzucht wel: "Wij kunnen nu alleen niet met ons vaste team spelen." Van Wolfswinkel is dus niet van de partij. "En Matt Miazga is een groot vraagteken (hamstringklachten, red.). Daar kan hier nu iedereen van alles van vinden, maar uiteindelijk is dat dus vooral voor óns vervelend. Nogmaals: het gaat ons alleen om Vitesse."