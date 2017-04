'Ajacieden elke tien minuten tonnen meer waard'

Ajax heeft op donderdagavond natuurlijk een grote kans om de halve finales van de Europa League te halen ten koste van het Duitse Schalke 04. Een zeer belangrijke wedstrijd voor de Amsterdammers in Gelsenkirchen, zo stelt het Algemeen Dagblad, vanuit een sportief, maar zeker ook vanuit een financieel oogpunt.



De krant schrijft: "Een kans uit duizenden voor de supporters om hun club achterna te reizen als het er écht toe doet. Vanavond zijn er 2.700 fans van Ajax die stiekem al dromen van de finale in het Zweedse Solna. Een kans uit duizenden voor de spelers om hun carrières te verrijken en een voorschot te nemen op hun sportieve en financiële toekomst. Zag ze vorige week razen over het veld. Elke tien minuten werden ze tonnen meer waard en kregen scouts lamme handen door alle aantekeningen."



Het medium gaat verder: "Een kans uit duizenden ook voor Peter Bosz, die na een roerig eerste jaar een prestatie van formaat kan neerzetten. Ajax moest weer meetellen in Europa, kreeg hij mee als doelstelling. En nee, de Europa League is bij lange na geen Champions League. Maar een halve finaleplaats in het huidige voetballandschap is voor een Nederlandse club een topprestatie. Al blijft de vraag of het een eventueel misgelopen kampioenschap gevoelsmatig compenseert."