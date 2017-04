'Karsdorp kan in dit duel rentree maken'

Verdediger Rick Karsdorp is toch wel een erg belangrijke speler voor het team van coach Giovanni van Bronckhorst bij Feyenoord. In de Klassieker tegen Ajax liep de back een vervelende blessure op, maar inmiddels staat hij weer op het trainingsveld. En het is goed mogelijk dat Karsdorp vanaf volgende week weer mee kan doen.



In gesprek met De Telegraaf vertelt de rechtsback: "Ik houd vertrouwen. Nu maak ik de laatste twee, drie dagen sprongen vooruit. Ik hoop zo snel mogelijk weer met de groep naar buiten te kunnen. Wie weet is dat volgende week al."



Karsdorp speelt sowieso nog niet in de GelreDome tegen Vitesse, die wedstrijd komt wat te vroeg. Het uitduel met stadsgenoot Excelsior kan hij vermoedelijk wél meemaken, evenals de mogelijke kampioenswedstrijd in De Kuip tegen Heracles Almelo. Ook Bilal Basaçikoglu kan er binnenkort overigens weer bij zijn: voor hem geldt eigenlijk hetzelfde als voor Karsdorp, Vitesse komt te vroeg maar de daaropvolgende wedstrijden zijn zeker een mogelijkheid.