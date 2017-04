Robben: wedstrijd is beslist door iemand met een fluit

Bayern München ging op dinsdagavond onderuit in het Estadio Santiago Bernabéu van Real Madrid in de extra tijd. Op de burelen van de Duitse topclub is men nog altijd woedend op de arbitrage. Onder meer Arjen Robben heeft geen goed woord over voor de leiding tijdens het belangrijke duel.



In gesprek met Viasat Sport benadrukt hij nog maar eens: "We zijn bestolen. De wedstrijd was reclame voor het voetbal, maar is beslist door iemand met een fluit."



Scheidsrechter Viktor Kassai zag in de verlenging bij twee goals van Cristiano Ronaldo een buitenspelsituatie over het hoofd. Ook kreeg middenvelder Arturo Vidal een tweede gele kaart en dus rood, waar Casemiro van Real eerder juist gespaard werd. Preses Karl-Heinz Rummenigge reageert: ",Ik heb nog nooit zo veel woede gevoeld over de afloop van een wedstrijd. Pure woede, omdat we zijn bedrogen, in de ware zin van het woord. Er staan zes scheidsrechters in het veld, zes! En die keuren twee duidelijke buitenspelgoals goed en geven een volledig onterechte rode kaart. Waar is de UEFA mee bezig?"