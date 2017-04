Younes heeft boodschap voor Overmars

Vleugelspits Amin Younes maakte geen al te beste eerste seizoenshelft door bij zijn club Ajax, maar de laatste tijd is hij toch beter gaan spelen, met onder meer een hele sterke thuiswedstrijd voor de Amsterdammers tegen Schalke 04. Younes heeft nu een boodschap voor directeur spelerszaken Marc Overmars.



Hij zegt namelijk in een interview met De Telegraaf: "Ik wil graag over een nieuwe verbintenis praten. Heel graag, want ik weet dat ik hier nog een veel betere speler kan worden. Ik heb nog een contract voor één jaar, met een optie aan Ajax-zijde voor nog een seizoen. De keuze die optie te lichten, is aan Marc Overmars en de trainer."



Younes sluit niet uit dat hij nog veel langer voor Ajax speelt. "Het is niet slim om ergens naartoe te gaan waar ze de lange bal hanteren en vechtvoetbal spelen. De Duitse Sjaak Swart, de Duitse mister Ajax worden, moet mijn doel zijn. Wat Ajax elke dag voor mij doet, is ongelooflijk. Hier krijg ik de beste opleiding ter wereld, de begeleiding is gewoon fantastisch. Ik heb de drive om ook op mijn vrije dagen op het trainingsveld te staan of in het krachthonk te zitten. Het is voor mij namelijk geven en nemen. Ajax doet alles voor mij en ik wil alles voor Ajax doen. Ik heb nog tien goede jaren voor me, dus ik wil honderd procent geven om het maximale eruit te halen."