'Bosz kiest voor deze spits tegen Schalke'

De afgelopen paar weken heeft aanvaller Bertrand Traoré het bijzonder goed gedaan in de spits bij Ajax. Tegen sc Heerenveen in de Eredivisie stond Kasper Dolberg echter weer in de punt van de aanval. Het is nu zeer de vraag waar coach Peter Bosz voor zal gaan in de return van de kwartfinale tegen Schalke 04.



De Telegraaf denkt echter te weten dat Traoré zal starten. Dit mede omdat Dolberg eigenlijk te lang diende te spelen tegen Heerenveen. Bosz: "Kasper is er vier weken uit geweest en dan vind ik negentig minuten tegen SC Heerenveen, zonder daarvoor in Jong Ajax te hebben gespeeld, eigenlijk te lang. Maar we kregen met lichte klachten van Davy Klaassen en Nick Viergever te maken. En met het oog op de return in Gelsenkirchen vond ik het belangrijker die jongens eraf te halen. De planning bij Kasper was anders, maar noodgedwongen moesten we hem iets langer laten staan."



De trainer geeft aan dat Traoré ook best op rechts zou kunnen staan. "Maar ik vind dat hij het bij Ajax in de spits beter heeft gedaan dan aan de rechterkant." De bovengenoemde bron denkt dan ook te weten dat hij in de spits zal starten, waardoor Dolberg dus op de bank begint.