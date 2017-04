Amsterdam: sowieso geen halve finale Ajax op 4 mei

De kans is natuurlijk aannemelijk dat Ajax op donderdagavond de halve finales van de Europa League zal halen. Daar had men op voorhand duidelijk niet op gerekend bij de Eredivisie-topclub, want de datums voor de halve finales vormen nogal een probleem voor de ploeg van trainer Peter Bosz en Amsterdam.



De Telegraaf schrijft op donderdagmorgen: "De speeldata van de halve finales zijn 4 en 11 mei, maar de gemeente Amsterdam staat in verband met Dodenherdenking niet toe dat er op 4 mei in de ArenA wordt gevoetbald. De UEFA is op de hoogte van de beslissing van burgemeester Van der Laan, die niet tienduizenden fans van de uitclub en Ajax in het centrum van de stad wil als de herdenking op de Dam plaatsvindt."



De krant gaat verder: "Het meest voor de hand liggend is dat Ajax eerst uit speelt en op 11 mei thuis. Maar het is de vraag of de UEFA de Amsterdammers dat voordeel op voorhand wil geven. Een andere mogelijkheid is dat de wedstrijd een dag eerder (3 mei), op een vroeger tijdstip dan de Champions League, wordt gespeeld áls Ajax eerst thuis zou loten." Ook 11 mei dreigde overigens een probleem te worden, door toedoen van de organisatoren van de ArenA zelf. Eigenlijk zou die datum benut moeten worden om voorbereidingen te treffen voor een dubbel optreden van Armin van Buuren, maar hier begint men nu mogelijk later mee.