Juventus dolblij met gelijkspel: "We hebben het echt verdiend"

Juventus bereikte woensdagavond de halve finale van de UEFA Champions League. De Italianen speelden op bezoek bij FC Barcelona met 0-0 gelijk en dat was genoeg na de 3-0 overwinning in de heenwedstrijd. Juan Cuadrado was na afloop zeer content met het resultaat.



"We weten hoe goed het team van Barcelona is, maar dat zijn wij ook. Dat kon je aan onze honger, instelling en opoffering zien, we hebben het echt verdiend", vertelt de Colombiaan aan Mediaset Premium.



"We hebben alles gedaan waarop we tijdens de training geoefend hebben. Het is jammer dat onze counters niet in een doelpunt resulteerden, maar het belangrijkste is dat we ons gekwalificeerd hebben", aldus Cuadrado. "Wat God voor ons beslist is de beste optie."