Litmanen: "Wij gaan een mooie toekomst tegemoet met Ajax"

Jari Litmanen is één van de grootste voetballers uit de geschiedenis van Ajax. De Finse oud-voetballer is nog altijd regelmatig in Amsterdam te vinden en ook afgelopen week was hij weer eens van de partij op de Toekomst.



De aanvallende middenvelder was namelijk aanwezig bij de ABN AMRO Future Cup en was onder de indruk wat Ajax onder 17 daar presteerde. "Het is voor het eerst voor mij dat ik dit toernooi kom volgen. Ik vind het een goed toernooi met allemaal grote clubs. Maar we moeten niet vergeten: Ajax is qua naam een grote club, overal ter wereld. Dat merk je gewoon. De club heeft een eigen identiteit en dat zie je hier nu ook."



"Wij gaan de komende jaren een mooie toekomst tegemoet met Ajax. Daar moeten wij allemaal achterstaan", aldus Litmanen.