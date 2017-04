"Bij PSV is men niet bezig met de topper tegen Ajax"

PSV neemt het aankomend weekend in eigen huis op tegen Ajax. Normaal gesproken een beladen wedstrijd, maar volgens clubwatcher Paul Post leeft het duel nog niet echt in Eindhoven.



"Het is de wedstrijd tegen de aartsrivaal, maar bij PSV zijn ze op dit moment met hele andere zaken bezig", vertelt de journalist woensdag aan Omroep Brabant.



"Normaal is dit de wedstrijd van het jaar, maar wat betreft de ranglijst staat er voor PSV niets meer op het spel. Misschien willen de fans Feyenoord helpen om landskampioen te worden, maar voor de rest mist de spanning. Ze zijn met andere problemen bezig: bijvoorbeeld met Cocu en spelers die vertrekken of juist willen komen", aldus Post.