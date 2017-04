VIDEO: Reus geeft Dortmund met treffer weer sprankje hoop

AS Monaco en Borussia Dortmund nemen het vanavond in de kwartfinale van de UEFA Champions League tegen elkaar op. De Duiters moeten een 3-2 achterstand goedmaken, maar begonnen zeer matig aan de wedstrijd. Bij rust stond er een 2-0 tussenstand op de borden, maar inmiddels hebben de bezoekers iets teruggedaan via Marco Reus. Bekijk zijn doelpunt hieronder!