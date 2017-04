"Vitesse gaat er echt niet voor 100 procent in tegen Feyenoord"

Feyenoord wacht aankomend weekend de lastige uitwedstrijd tegen Vitesse. De wedstrijd is nu al veel besproken, onder meer omdat aanvaller Ricky van Wolfswinkel volgens sommigen afgelopen weekend expres zijn vijfde gele kaart van het seizoen pakte. De spits is hierdoor geschorst tegen Feyenoord.



"Het is wel heel raar dat Van Wolfswinkel in de blessuretijd die kaart pakte", vertelt Hugo Borst in De Betweters. "Als je het bewust wil doen, doe je dat ergens in de tweede helft. Dan ben je er zeker van dat het lukt. Aan de andere kant is het wel zo dat hij vroeger voor Feyenoord was. Hij heeft op z’n minst dus sympathie voor Feyenoord, net zoals Henk Fraser."



"Toch denk ik dat Vitesse zondag niet van Feyenoord wint", aldus Borst. "Ook omdat zij een week later de bekerfinale tegen AZ spelen. Die jongens gaan er echt niet voor honderd procent in tegen Feyenoord."