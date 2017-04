'City-ster Navas staat voor moeilijke transferkeuze'

Het eerste seizoen van Pep Guardiola bij Manchester City draaide niet uit zoals gehoopt en dus wordt verwacht dat de Spaanse topcoach komende zomer meermaals zal toeslaan op de transfermarkt. Maar dan moet er eerst ruimte gecreëerd worden binnen de huidige kern. Eén van de spelers die mogelijk vertrekt is Jesus Navas.



De Spaanse winger is einde contract en zal het Etihad Stadium na vier seizoenen verlaten. Het had er alle schijn van dat hij zou terugkeren naar Sevilla, zijn ex-club en oude liefde. Maar die transfer lijkt plots minder zeker en dat door het toedoen van AS Roma.



Volgens The Sun zou de club van Kevin Strootman een lucratief contract van drie seizoenen voor hem hebben klaarliggen. Het zou sportdirecteur Monchi, die onlangs overkwam van Sevilla, zijn die op zijn komst zou hameren. Navas staat dus voor een loodzware keuze: terugkeren naar huis of nog een laatste avontuur in een Europese hoofdstad.





Sevilla will face competition from Roma to sign Manchester City winger Jesus Navas this summer. (AS) — TransferNewsCentral (@TransferNewsCen) 26 maart 2017

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.