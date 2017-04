'Januzaj gaat opvallende transfer maken naar deze club'

Na een wervelende start bij Manchester United en selectie voor het WK 2014, leek Adnan Januzaj op weg naar een grootse carrière. Maar zijn ontwikkeling stagneerde en telkens geraakte de winger op een zijspoor terecht. Dit seizoen krijgt hij wel voldoende kansen bij Sunderland, de Engelse rode lantaarn bij de hand nemen lukte hem echter niet.



Januzaj is nog steeds eigendom van United, maar er circuleren steeds meer geruchten dat de club hem liever kwijt dan rijk is. Het Turkse Takvim meldt dat Fenerbahce hem nu een nieuwe start wil aanbieden. De huidige nummer drie uit de Super Lig zou zou de kandidaat-Rode Duivel zelfs bovenaan de verlanglijst hebben gezet.



Fenerbahce moet bij het bepalen van de transferstrategie immers nadrukkelijk rekening houden met de regels van de Financial Fair Play. En omdat Januzaj eind volgend seizoen einde contract is, zou zijn transferprijs erg goed meevallen. De winger zelf zou alvast oor hebben naar een avontuur in Istanbul, zijn manager(s) zou de onderhandelingen alvast hebben opgestart.



Bij Fener kan Januzaj de opvolger van Jeremain Lens worden. Hij wordt dit seizoen door de Turken gehuurd, een langer verblijf is onzeker.