Borst: "De winnaar van PSV-Ajax is wel duidelijk..."

Voor Ajax wacht morgenavond nog het Europa League-duel tegen Schalke 04, maar ondertussen kijkt men ook al naar de Eredivisie-kraker tegen PSV op zondag.



Spannend zal het niet worden, zo voorspelt analist Hugo Borst althans. "Heel lang heb ik gedacht: hier gaat Ajax struikelen. Maar Ajax in de vorm van de afgelopen weken gaat natuurlijk niet struikelen in Eindhoven", vertelt Borst tijdens de uitzending van Betweters.



"Hoe zeer PSV ook lastig wil zijn, het willen verpesten, het is onmogelijk." Commentator Koert Westerman spreekt Borst tegen: "Die zware inspanning in Gelsenkirchen gaat Ajax opbreken", voorspelt hij.