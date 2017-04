'FC Utrecht en Heerenveen strijden om Jupiler League-sterspeler'

Het is al een tijdje duidelijk dat flankspeler Luciano Slagveer na dit seizoen moet vertrekken bij sc Heerenveen, dat zijn contract niet gaat verlengen.



Een potentiƫle opvolger, hoewel hij een ander soort speler is, zou Soufyan Ahannach kunnen zijn. Hij maakt dit seizoen het mooie weer in de Jupiler League bij Almere City en werd de laatste maanden al aan enkele andere Eredivisieclubs gelinkt, waaronder FC Utrecht.



De 21-jarige Ahannach is topscorer van Almere City (18 goals). Bovendien was hij al veertien maal de aangever. Directeur Gerry Hamstra zou dan ook overtuigd zijn van de kwaliteiten van de buitenspeler, zo meldt FeanOnline.





Ahannach strooit met geniale keypasses en water is nat. — Bilal šŸ‡²šŸ‡¦šŸ”—šŸ‡³šŸ‡± (@Bouf036) 17 april 2017

Ayoub en Ahannach volgend seizoen teamgenoten ? FC Utrecht scout Michael Mols paar keer gezien op de tribunes dit seizoen. Blijft gissen pic.twitter.com/2mUxxfhMPD — Martijn de Groot (@MdeGrootOF) 14 april 2017

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.