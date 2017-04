Deze twee Schalke 04-spelers dreigen Ajax te missen

Schalke 04 lijkt het in de ontmoeting met Ajax te moeten stellen zonder twee van zijn spelers. Dirk Schlarmann, een journalist van Sky Sports, heeft zich uitgelaten over de fysieke gesteldheid van de selectie van Schalke 04 en daaruit blijken twee spelers met pijntjes te kampen.



Zowel Benedikt Höwedes als Sead Kloasinac dreigt de ontmoeting met Ajax aan zich voorbij te moeten laten gaan. Speelminuten maken tegen de Amsterdammers is nog niet volledig uitgesloten, maar de kans zou zo'n 50/50 zijn.



Ajax kan wel rekenen op Klaas-Jan Huntelaar. De spits is volgens Schlarmann opnieuw van de partij voor de ontmoeting met zijn oude werkgever Ajax.