'Deze vijf sterkhouders zullen na dit seizoen vertrekken bij PSV'

PSV is bezig aan een zeer matig seizoen. De regerend landskampioen werd zowel in de KNVB Beker als in Europa vroeg uitgeschakeld en lijkt op een derde plaats in de Eredivisie te gaan eindigen. Clubwatcher Paul Post denkt dan ook dat er komende zomer flink wat staat te gebeuren in Eindhoven.



"Zeker op spelersgebied gaat er wel het één en ander gebeuren", vertelt de journalist aan Omroep Brabant. "Ik verwacht dat spelers als Zoet, Arias, Pröpper, Siem de Jong, Van Ginkel en wellicht Guardado zullen vertrekken. Dus er zullen wat kwalitatief goede spelers aangetrokken moeten worden. Slaagt Marcel Brands daarin met zijn scouting en het budget dat PSV beschikbaar heeft?"



Een ontslag van trainer Phillip Cocu ziet Post niet zo snel gebeuren. "Wat betreft koppen rollen in de technische staf zal dat denk ik meer van Cocu afhangen dan bijvoorbeeld van Toon Gerbrands", aldus Post. "Cocu zou na vier jaar kunnen besluiten dat het misschien mooi is geweest. Maar ik verwacht op dit moment niet dat de druk van de directie naar de technische staf zo groot zou zijn dat daar koppen gaan rollen en dat Phillip Cocu ontslagen gaat worden."