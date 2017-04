'Internazionale heeft gesprekken met ex-Ajacied geopend'

Inter Milan werd vorig jaar overgenomen door de Chinese Suning-groep en die wil een aantal grote spelers aantrekken. De voorbije maanden werd Inter zo ook al gelinkt aan onder meer oud-PSV'er Dries Mertens, maar nu zou de Italiaanse traditieclub de gesprekken met een andere oud-Eredivisiespeler al gestart zijn.



Gianluca Di Marzio weet dat Inter in zijn zoektocht naar defensieve versterking contact opgenomen heeft met Toby Alderweireld. De 28-jarige is bij Tottenham een sterkhouder, maar onderhandelt al een tijd vruchteloos met de club over een nieuw contract.



Van die situatie zouden ze bij Inter willen profiteren. Bovendien heeft Alderweireld in zijn huidige overeenkomst een clausule waardoor hij vanaf 2019 voor 28 miljoen euro kan vertrekken. Ook dat kan helpen in de onderhandelingen, waardoor ze in Milaan alsmaar meer hoop koesteren...

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.