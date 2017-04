Oranje of Marokko: "Hangt van de toekomst af welke keuze ik maak"

Mimoun Mahi is dit seizoen één van de weinige lichtpuntjes bij FC Groningen. De ploeg speelt een kleurloos seizoen, maar de aanvaller is prima in vorm. Door zijn familie in Marokko mag Mahi ook voor dat land uitkomen. Hoewel hij voor de jeugdteams van Oranje speelde, heeft hij zijn definitieve keuze nog niet gemaakt.



"Ik ben geboren in Nederland en voel me ook Nederlander. Dit land zit in mijn hart, maar Marokko ook. Ik heb er nog niet over nagedacht en het hangt van de toekomst af welke keuze ik maak", vertelt Mahi aan ELF Voetbal.



Over Marokko vertelt hij: "Het is een prachtig land, altijd lekker weer. Je hebt mooi berglandschappen, waar het rustig is en je vooral lekker kunt eten. Marmita bijvoorbeeld, een Marokkaanse stoofschotel. En in de grote steden zoals Marrakech heb je veel mooie bezienswaardigheden. Al is het daar wel een stuk toeristischer."