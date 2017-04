Blessure-update uit Eindhoven in aanloop naar topper tegen Ajax

PSV krijgt zondagmiddag Ajax op bezoek, maar het is nog maar de vraag of Phillip Cocu zijn sterkste elftal wel kan opstellen. De trainer van de Eindhovenaren zit in aanloop naar de toppers met een aantal vraagtekens.



Jetro Willems keerde woensdag weer terug op het trainingsveld in Eindhoven. De verdediger kampt al langere tijd met een hamstringblessure. Dinsdag sloeg Willems de training over, maar woensdag werkte hij een individueel programma af. Of hij op tijd fit is, zal moet blijken.



Jorrit Hendrix en Remko Pasveer verschenen nog niet op het trainingsveld en zijn dus ook twijfelgevallen.





#PSV traint in partijvorm voor de topper met Ajax. Willems traint individueel, Hendrix en Pasveer nog niet erbij. pic.twitter.com/A7b5zuAWw0 — Rik Elfrink (@RikElfrink) 19 april 2017