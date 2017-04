Feyenoord boft: steunpilaar sneller terug dan verwacht

Goed nieuws voor Giovanni van Bronckhorst. De trainer van Feyenoord zag de ziekenboeg van de Rotterdammers de laatste weken al in rap tempo leeg lopen en woensdagochtend meldden ook Rick Karsdorp en Bilal Başaçıkoğlu zich weer op de groepstraining.



Dat betekent dat Feyenoord in aanloop naar het duel met Vitesse van zondagmiddag over een vrijwel volledig fitte selectie beschikt. Dat Karsdorp, die onlangs zijn contract verlengde, alweer van de partij is, mag een verrassing genoemd worden. Of hij zondag ook alweer aan de aftrap kan verschijnen, is nog niet bekend.





Bij Feyenoord trainen Rick Karsdorp en Bilal weer mee. Karsdorp lijkt sneller hersteld dan verwacht. Ook Nelom is er weer bij. pic.twitter.com/LBRuIzmVRP — Rijnmond Sport (@RijnmondSport) 19 april 2017