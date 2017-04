'Binnen een week duidelijkheid over naamsverandering ArenA'

Het is alweer meer dan een jaar geleden dat Johan Cruijff overleed, maar er is nog altijd geen duidelijkheid over de eventuele naamswijziging van de Amsterdam ArenA. De gesprekken bevinden zich nu volgens de Cruyff Foundation wél in een stroomversnelling. Op 25 april, de dag waarop Johan Cruijff 70 jaar zou zijn geworden, wordt er meer duidelijkheid verwacht.



Dat zegt Carole Thate, bestuurslid van de Cruyff Foundation, in een interview met All Sports Radio. "Er zijn drie partijen met elkaar in gesprek: Ajax, de Amsterdam Arena en de gemeente Amsterdam. Ook wij wachten op een antwoord op de vraag of het stadion wel of niet naar Johan Cruijff genoemd gaat worden."



Wat de familie van Cruijff betreft staat het licht op groen om het stadion in Amsterdam naar de overleden voetballegende te vernoemen. "Daar zijn de nabestaanden kort na het overlijden van Johan al mee geconfronteerd", zegt Thate. "Op dat moment was dat voor de familie nog geen prioriteit. Na afgelopen zomer hebben we aangegeven dat de familie het een eer zou vinden."



De gesprekken over eventuele naamsverandering nemen veel tijd in beslag. "Het heeft met financiën te maken, met de waarde die het stadion vertegenwoordigd", aldus Thate.