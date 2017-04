Iniesta richting uitgang bij FC Barcelona?

Op woensdagavond staat FC Barcelona voor een loodzware opdracht in de Champions League tegen het Italiaanse Juventus. Het moet voor de tweede maal dit seizoen een serieuze achterstand ombuigen en het rekent daarvoor op al zijn ervaren krachten. Met het oog op volgend seizoen lijken ze echter wel een clublegende te gaan verliezen. Niemand minder dan Andrés Iniesta denkt na over een eventueel vertrek bij de Spaanse grootmacht.



Dit seizoen startte de 32-jarige Spanjaard amper negen keer in de basis bij de Blaugrana. Daarbij komt nog eens dat het contract van Iniesta aan het einde van volgend jaar afloopt. Twee serieuze redenen dus om volgend jaar een nieuwe uitdaging aan te gaan zegt Andrés in The Dailymail.



"Op het einde van dit seizoen zal ik mijn keuzes afwegen, mijn wensen zijn nog steeds dezelfde, maar het is op dit moment niet het juiste moment om over mijn toekomst te praten", zijn de letterlijke woorden van de Spanjaard. Vele Europese topclubs zullen deze situatie serieus in het oog houden...