'Op deze voorwaarde krijgt Anderlecht ook miljoenen voor Lukaku'

Anderlecht zal komende zomer wellicht de nodige miljoenen in ontvangst mogen nemen. Kara Mbodji en Frank Acheampong mogen voor een mooi bedrag vertrekken, terwijl er ook voor Lukasz Teodorczyk, Youri Tielemans en Leander Dendoncker de nodige belangstelling is. En mogelijk komt daar nog een extraatje bovenop.



Het Nieuwsblad weet dat Anderlecht mogelijk ook langs de kassa mag passeren voor Romelu Lukaku. De club heeft recht op twee procent van de transfersom als opleidingsvergoeding. Als Everton straks effectief zijn vraagprijs van 118 miljoen euro weet te vangen, krijgt Anderlecht dus zo'n 2,36 miljoen euro.



Maar aan die som hangt wel een belangrijke voorwaarde. Lukaku moet immers de overstap maken naar een buitenlandse club. Als hij in Engeland blijft, vervalt het percentage van Anderlecht.