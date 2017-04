De Jong over Ajax: "Wij moeten die wedstrijd gewoon winnen"

Luuk de Jong en Siem de Jong kijken uit naar de ontmoeting met Ajax. Alhoewel PSV de kans op de landstitel al verspeeld lijkt te hebben, wil de huidige landskampioen er wel alles aan doen om te winnen van de Amsterdammers.



"Het is een wedstrijd waar veel prestige bij komt kijken. Wij moeten die wedstrijd gewoon winnen, voor ons gevoel en vertrouwen", vertelde Luuk de Jong in gesprek met De Telegraaf.



Ook Siem, voormalig speler van Ajax, sprak over de ontmoeting. "Ajax is een wedstrijd op zich. Ik denk dat iedereen daar wel honderd procent voor gemotiveerd is. Als we niet twee keer op het laatste moment hadden gelijkgespeeld, dan hadden we er nog gewoon goed voorgestaan. Dat is zo jammer, maar we moeten niet meer terugkijken en proberen een goed resultaat te halen tegen Ajax", aldus De Jong.