'Gigantisch bod voorbereid op Atlético-talent Carrasco'

Atlético Madrid lijkt het in de zomer wel heel moeilijk te krijgen met het behouden van Yannick Carrasco. De Madrilenen zien het niet zitten om afscheid te nemen van de Rode Duivel, maar er liggen inmiddels voldoende kapers op de loer.



Atlético Madrid lijkt zich vooral zorgen te moeten maken om Manchester United. De Premier League-club is bereid om ver te gaan in de hoop Carrasco binnen te kunnen hengelen, zo lezen we bij Don Balon. Daarbij zou de opstapclausule van liefst honderd miljoen euro in het nieuwe contract van Carrasco de club niet hebben weggejaagd.



Het is dan ook duidelijk dat Atlético een flinke klus te wachten staat. Manchester United heeft tenslotte nieuwe flankaanvallers nodig en is in de zoektocht terecht gekomen bij Atlético.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.