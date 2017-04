Nouri gaat met bijzondere taak aan de slag bij Ajax

Abdelhak Nouri blijkt niet alleen goed te kunnen voetballen, hij wil zich ook graag op andere fronten ontwikkelen. In een exclusieve serie bij AjaxTV zien we nu de serie Appie loopt stage voorbij komen. Voor de eerste aflevering gaat hij aan de slag bij Ajax Media.



"Ik heb er zelf naar gevraagd, omdat ik het leuk vind dat de media altijd met ons is en ik ben benieuwd hoe het achter de schermen is. Het is niet verplicht, dus ik kan altijd weglopen", vertelde de talentvolle middenvelder in het item. Wellicht staat er binnenkort nog een carrièreswitch op Appie te wachten.