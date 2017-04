Robben pislink: "Cruciale beslissingen van de arbitrage"

Arjen Robben had na afloop van de ontmoeting tussen Real Madrid en Bayern München geen goed woord over voor de arbitrage. De Nederlandse aanvaller had echter het idee dat zijn ploeg besloten werd in het belangrijke Champions League-duel.



Viktor Kassai, de scheidsrechter van de wedstrijd tussen Real Madrid en Bayern München, had een belangrijke rol in de 4-2-nederlaag van de Duitse club. "Je ziet zo'n fantastische wedstrijd. Twee grote teams, met allemaal topspelers op het veld. En dan wordt zo'n wedstrijd beslist door cruciale beslissingen van de arbitrage", vertelde een teleurgestelde Robben volgens De Telegraaf.



Kassai vergat onder meer om Casemiro zijn tweede gele kaart te geven voor een zeer harde tackle op Robben. Niet veel later moest Arturo Vidal wel inrukken nadat hij voor een minder zware overtreding wel zijn tweede gele kaart kreeg.