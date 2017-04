Ancelotti woedend: "De scheids deed het slechter dan wij"

Real Madrid heeft dinsdag ten koste van Bayern München de halve finales van de Champions League bereikt. Daarbij viel vooral de rol van de scheidsrechter op. De Hongaarse arbitrage had Casemiro er twee keer af moeten sturen, gaf Arturo Vidal zijn tweede gele kaart voor een correcte sliding en keurde twee buitenspelgoals goed. Bayern-trainer Carlo Ancelotti is dan ook woedend over de kwalitieit van de scheidsrechter en de andere officials.



"De scheidsrechter heeft nog slechter gepresteerd dan wij", zo foetert de Italiaanse oefenmeester tegenover Sky Sports. "Ik weet dat het voetbal is en dat er soms dingen gebeuren, maar zulke serieuze fouten horen niet te gebeuren."



Cristiano Ronaldo beleefde overigens een betere avond: de Portugees maakte (mede dankzij de eerdergenoemde buitenspelgoals) een hattrick en is daardoor de eerste speler die honderd doelpunten in de Champions League heeft gemaakt.