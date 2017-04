City-huurling wil langer blijven in Nederland: "Zou perfect zijn"

NAC Breda en Manchester City hebben sinds kort een samenwerkingsverband met Manchester City, waardoor de ploeg uit Breda een behoorlijke hoeveelheid City-huurlingen in de selectie heeft. Een van die huurlingen is Manu Garcia. De Spanjaard geeft aan het naar zijn zin te hebben in Nederland en een langer verblijf best te zien zitten.



"De eerste hoop die ik heb is dat ik met NAC in de Eredivisie kan spelen, omdat ik me hier goed voel. Ik houd van de club en volgens mij houdt de club van mij, dus ik ben hier gelukkig en als ik op het hoogste niveau in Nederland zou kunnen spelen, zou het perfect zijn", vertelt Garcia aan Itv.



Directe promotie lijkt echter niet meer mogelijk voor NAC. "Het team dat automatisch promoveert heeft een behoorlijke voorsprong op ons, dus dat wordt moeilijk. We mikken erop zo hoog als mogelijk te eindigen, zodat we een makkelijkere loting krijgen. Maar het wordt nooit makkelijk. We willen een makkelijkere play-off, zodat we hopelijk kunnen promoveren", aldus Garcia.