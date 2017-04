Utrecht-ster spreekt zich uit: "Dat is mijn grootste doel"

FC Utrecht is bezig aan een goed seizoen en een van de spelers die daar zijn steentje aan bijdraagt is Sébastien Haller. De Fransman scoorde dit seizoen al dertien keer en is daarmee met een ruime marge topscorer van de Domstedelingen.



"Ik wil het maximale uit mezelf halen. Daarvoor is het nodig dat ik minimaal 15 keer scoor dit seizoen. Ik hoop dat het er meer zullen zijn. Allemaal voor ons grote doel, de vierde plaats en eventueel de Europa League halen", zo vertelt de spits in een interview met Life After Football.



Ook de toekomst van Haller komt ter sprake. De centrale aanvaller geeft aan nog geen duidelijk beeld te hebben van wat hem te wachten staat, maar wel ambitieus te zijn. "Het is moeilijk om te zeggen. Ik wil op het hoogste niveau in Europa spelen. Daarvoor moet ik een transfer maken. Misschien binnen nu en een jaar. Mijn grootste doel is de selectie van Frankrijk halen. Ook in de Champions League spelen zou geweldig zijn. Ik wil er alles aan doen om dit doel te bereiken."