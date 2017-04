Dominant Leicester ten onder tegen defensief Atlético

Het is Leicester City niet gelukt om het sprookje in de Champions League voort te zetten. Na de 1-0-nederlaag in Madrid gaven de Foxes zich in Engeland niet zomaar gewonnen, maar moesten ze uiteindelijk genoegen nemen met een 1-1-gelijkspel.



Leicester begon niet slecht aan de wedstrijd, maar toch was het Atléti dat de leiding nam. Saul Niguez kopte van ver een mooie voorzet van Filipe Luis binnen. Het grootste wapenfeit van Leicester kwam net daarvoor. De inzet van Shinji Okazaki van dichtbij ging echter ver over.



De tweede helft ging de thuisploeg nog feller op zoek naar doelpunten. Maar hoewel de mannen van Craig Shakespeare er drie nodig hadden, was alleen Jamie Vardy succesvol met een stiftje. Daarna wankelde de Spaanse bezoekers, maar onder meer door keeper Jan Oblak hielden de Madrilenen stand.