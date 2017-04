Neymar onthult: "Hier wil ik mijn carrière afsluiten"

Neymar is op dit moment zonder meer een van de meest gewilde voetballers. De Braziliaan zou bij verschillende Europese topclubs op de verlanglijst staan, zoals Manchester United en Paris Saint-Germain. Nu blijkt echter dat de aanvaller zij carrière niet in Europa wil afsluiten, maar in thuisland Brazilië.



In gesprek met een Braziliaanse tv-zender, Canal Esporte Interativo, vertelt de speler van FC Barcelona: "Ik zou heel graag op een dag willen spelen voor Flamengo, in een vol Maracana, in een Copa Libertadores-wedstrijd."



De uitspraak is enigszins gewaagd, omdat Neymar eerder speelde voor Santos, een rivaal van Flamengo. De vleugelspeler legt uit dat hij een terugkeer naar zijn oude club niet ziet zitten, omdat hij nog steeds naar terugdenkt aan de rechtszaak die aangespannen moest worden om zijn transfersom.