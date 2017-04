NEC-aanvaller zeker: "Hebben voldoende kwaliteiten in selectie"

NEC Nijmegen begon het seizoen wel aardig, maar door een bijzonder slechte reeks zijn de Nijmegenaren nu toch verwikkeld geraakt in een strijd tegen degradatie. Desondanks weet aanvaller Jay-Roy Grot bijna zeker dat zijn ploeg in de Eredivisie blijft.



"Ik kan niet echt aangeven waaraan het ligt, maar we hebben het geluk niet echt aan onze zijde. Deze ploeg kan meer, wil meer en zal in de resterende wedstrijden alles geven om niet te degraderen. We hebben voldoende kwaliteiten in de selectie", zo vertelt Grot in gesprek met TjerkstraMedia ClubWatcher.



Grot zegt zelf niet ontevreden te zijn, maar geeft wel aan dat hij aan zijn kwaliteiten werkt. "Ik weet dat ik veel beter kan, maar ik ben blij dat ik vorig jaar mijn debuut heb mogen maken in het eerste team. Dat ik dit seizoen tegen FC Twente twee doelpunten mocht maken in de Eredivisie was voor mij een droom die uitkwam. Supermooi."