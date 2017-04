Benzema dringt aan bij Real: "Hij zou een versterking zijn"

Het voetbalseizoen is in de meeste competities nog vol aan de gang, maar achter de de schermen wordt er nu al hard gewerkt aan het volgende seizoen. Zo wil Zinedine Zidane absoluut een nieuwe aanvallende kracht ...



En die aanvaller 'moet' eigenlijk gewoon Eden Hazard worden volgens Zidane. De Rode Duivel staat met voorsprong op nummer één bij de coach van Real Madrid. Dat vertelde hij in een interview met het Franse L'Équipe. Hij wil zo snel mogelijk actie zien voor het geval dat er een topper uit zijn ploeg vertrekt of zich blesseert.



Volgens Zidane kan dan ook enkel Hazard tippen aan BBC, Karim Benzema, Gareth Bale en Cristiano Ronaldo. De kans dat Hazard effectief naar Real zal trekken lijkt voorlopig zeer klein. Hazard liet eerder al weten dat hij naar de Franse legende opkijkt, maar het is geen reden om Chelsea op dit moment te verlaten.



Update 19:52 uur

Niet alleen Zinedine Zidane is optimistisch over het binnenhalen van Eden Hazard bij Real Madrid. Ook landgenoot en spits Karim Benzema ziet de Belg namelijk maar wat graag naar het Bernabeu komen.



"Hij is een erg goede speler. Wat kan ik nog meer zeggen over hem? Ik heb niets concreets gehoord, maar natuurlijk zou hij een goede versterking zijn voor Real Madrid. Hij is een speler waar ik veel waardering voor heb. Dat is het, ik wens hem verder het beste", aldus Benzema over Hazard in gesprek met Telefoot.





