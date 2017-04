Feyenoord-opponent: "Natuurlijk hoop ik dat ze kampioen worden"

Feyenoord is nog drie wedstrijden verwijderd van de titel in de Eredivisie. De eerstvolgende horde voor de Rotterdammers is het uitduel tegen Vitesse. De koploper hoeft echter niet op hulp van de Arnhemmers te rekenen, zo laat oud-Feyenoorder Kelvin Leerdam weten aan De Gelderlander.



"Wij gaan onze plicht doen", vertelt de 26-jarige voetballer. "We werken niet voor niets een hele week toe naar die wedstrijd. We willen gewoon winnen." De verdediger heeft echter nog steeds warme gevoelens bij de club uit Rotterdam.



''Ik ben blij dat ze het goed doen dit seizoen. En natuurlijk hoop ik als Feyenoorder dat ze kampioen worden. Maar volgende week is voor ons gewoon weer een belangrijke wedstrijd. Wij moeten scherp blijven, er staan als team en deze kater wegspoelen", aldus Leerdam.