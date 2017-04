"Feyenoord trekt aan het langste eind, want Ajax gaat nog punten verspelen"

De kampioenstrijd is nog ongemeen spannend. Koploper Feyenoord heeft met drie speelrondes te gaan slechts één punt voorsprong op achtervolger Ajax. Analist Aad de Mos waagt zich bij ALLsportsradio aan een voorspelling.



"Wie er kampioen gaat worden is koffiedik kijken", vertelt de oud-trainer aan het radiostation. "Ik heb geen voorkeuren, maar zoals het er nu uit ziet gaat Feyenoord aan het langste eind trekken."



"Ik denk namelijk dat Ajax ook nog punten gaat verspelen en Feyenoord aanstaande zondag nog wel eens de lachende derde kan zijn. Het verschil zal minimaal zijn, maar ik denk toch dat Feyenoord het over de streep gaat trekken", aldus De Mos.