Goede prestaties Bazoer worden beloond met prijs

Riechedly Bazoer presteert de afgelopen periode uitstekend bij VfL Wolfsburg en dat is niet onopgemerkt gebleven. De oud-speler van Ajax is namelijk beloond met de prijs voor grootste talent van de maand maart in de Duitse Bundsliga.



De middenvelder kreeg 48 procent van de stemmen en hield daarmee Dayot Upamecano van RB Leipzig en Philippe Gbamin van Mainz achter zich. Alleen spelers onder de 21 jaar die voor het eerste seizoen in de Bundesliga spelen dingen mee op de prijs.