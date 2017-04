'Gijp' maakt emotie los: "Dan lichten ze de bewaking in"

René van der Gijp zit aan tafel van Voetbal Inside nooit verlegen om een uitgesproken mening. Vaak resulteert dat in hilariteit, maar het blijkt dat bepaalde groeperingen nog steeds kwaad kunnen worden.



"Ik denk dat 95 procent van de kijkers snapt wat we aan ons tafeltje doen, maar je hebt altijd vijf procent die het niet begrijpt. Daar moet je een beetje mee uitkijken", zo laat de oud-international weten in TROS Kompas. Een uitspraak over hoofddoekjes viel bijvoorbeeld 'niet zo goed'.



Gijp weet inmiddels dat niet iedereen zijn uitspraken waarderen. "Na elke uitzendingen bellen er zo'n tweehonderd klagers naar RTL en soms zit er eentje bij waar ze zelfs bij RTL van schrikken. Dan bellen ze mij en lichten ze de bewaking in. Maar het is niet zo dat ik steeds om me heen loop te loeren, het zal allemaal wel."