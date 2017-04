Streppel: spelers Heerenveen zijn niet goed genoeg

De Eredivisie-club sc Heerenveen speelde een paar maanden geleden nog zeer sterk. Nu gaat het week in week uit echter mis en dat heeft volgens coach Jurgen Streppel een duidelijke reden. Hij geeft in een interview met de Leeuwarder Courant aan dat een paar spelers van de Friezen gewoonweg niet goed genoeg zijn.



De oefenmeester stelt: "Wij willen graag naar een hoger niveau toe. Een aantal kunnen dat wel, maar laten het niet zien. En een paar zijn niet goed genoeg. Daar moet je ook eerlijk in zijn. Je kunt wel iets willen, maar als je elke wedstrijd drie of vier dezelfde fouten maakt, dan heb je hier niks te zoeken."



Streppel weet daarnaast te vertellen dat zijn ploeg niet goed om kan gaan met tegenslagen. "Als het lekker loopt, dan kunnen we allemaal wel voetballen. Het gaat erom dat je óók om de bal durft te vragen als het niet goed gaat. Dat je je niet verstopt als je moe bent, maar juist dan vrijloopt. En dat moet je elke keer weer kunnen opbrengen. Ik weet het, dat doet pijn. Maar dat is ook kwaliteit.