Ünal vertelt of hij bij Twente wil blijven

Spits Enes Ünal draait wel een heel erg lekker seizoen in De Grolsch Veste bij FC Twente. Het is echter maar zeer de vraag of hij ook in het aankomende seizoen nog te bewonderen valt in Enschede. De Turk is immers eigendom van Manchester City ... Aan de spits zelf zal het niet liggen.



Ünal vertelt namelijk aan TC/Tubantia: "Ik wil hier zeker blijven, maar ik bepaal dat niet. Het enige dat ik weet, is dat ik nog niet in Engeland kan voetballen, omdat je volgens de regels daar zeventig procent van de interlands in de laatste twee jaar moet hebben gespeeld. Manchester City zal me dus weer gaan verhuren. Het wordt een lange, gecompliceerde zomer, maar ik vertrouw maar op mijn contactpersoon Fergal bij City."



Directeur Jan van Halst heeft er een hard hoofd in. "We houden er wel rekening mee dat het een lastig verhaal gaat worden, want de clubs in Europa zitten natuurlijk niet te slapen. Wij zullen op een gegeven moment ook verder moeten en andere opties overwegen, want de spits is een cruciale positie voor je elftal."