'Komt Feyenoord met meesterzet op de transfermarkt?'

Giovanni van Bronckhorst werkt met een vaste basis bij Feyenoord, maar wat daarachter zit is allemaal wel een slagje minder. Michiel Kramer zou Nicolai Jörgensen kunnen vervangen, Renato Tapia dient misschien als noodverband, maar deze spelers zijn zeker niet zo goed als de basiskrachten. Willem van Hanegem heeft wat tips voor Martin van Geel.



In het Algemeen Dagblad schrijft De Kromme: "Feyenoord moet, ook al is de strijd nog niet beslist, nu al denken aan komend seizoen. Op de reservebank van de koploper zit, zo is dit jaar duidelijk gebleken, wel heel erg weinig kwaliteit."



Van Hanegem gaat verder: "En dat is jammer, want een paar van die gasten hebben wel miljoenen gekost. Er moet echt een buitenspeler bij en dan zou ik denken aan Jean-Paul Boëtius, die bij Racing Genk laat zien dat hij nog altijd een speler is met bijzondere kwaliteiten. En ik riep al eerder in deze column dat het huren van Jordy Clasie een meesterzet zou zijn, al is dat misschien niet zo eenvoudig."





