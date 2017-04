'PSV'er gaat naar West Ham, Chelsea of Leverkusen'

Het is inmiddels wel algemeen bekend dat PSV na het lopende seizoen geen afscheid zal nemen van zijn hoofdtrainer Phillip Cocu. Wel gaat de selectie van de Eindhovenaren vermoedelijk helemaal op de schop en dat betekent ook dat er spelers zullen vertrekken. Santiago Arias heeft bijvoorbeeld al laten weten dat hij eigenlijk weg wil.



De 25-jarige Colombiaanse verdediger liet onlangs doorschemeren dat hij graag een stap wil maken. Wat dat betreft heeft Arias drie opties, zo weet het Italiaanse medium Calciomercato te vertellen. West Ham United en Chelsea zouden reeds contact hebben opgenomen met zijn zaakwaarnemer, maar ook het Duitse Bayer Leverkusen is in de markt. West Ham en Leverkusen zien in hem een basisspeler, waar de Blues hem als wissel zouden willen gebruiken. Naar verluidt gaat de back in de aankomende weken een keuze maken uit deze drie clubs.



Een paar dagen geleden vertelde Arias nog: "Ik heb nog een contract tot 2019 bij PSV, maar ik ben wel toe aan een volgende stap. In de zomer hoop ik dat er zo snel mogelijk duidelijkheid is. Mijn zaakwaarnemer weet dat ik naar Duitsland, Engeland of Spanje wil en is daarmee bezig."