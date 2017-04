'Onbegrijpelijk dat Cocu mag blijven zitten'

PSV speelde in het afgelopen weekend gelijk tegen ADO Den Haag en moet nu op een klein wondertje hopen, anders komen de Eindhovenaren volgend seizoen niet uit in de Champions League, ook niet in de voorronde van het miljoenenbal. En het Algemeen Dagblad schrijft dit bij op het conto van Phillip Cocu en Marcel Brands.



De krant stelt: "In de Eredivisie ging het na een curieuze transferzomer vanaf eind augustus bergafwaarts, maar alarmbellen gingen in Eindhoven nooit af. De selectie was het gehele jaar uit balans, PSV oogde tandeloos en te vaak inspiratieloos en vanuit de jeugdopleiding was de bijdrage minimaal en bovendien onvoldoende. Geen enkele speler overtrof de verwachtingen of ontwikkelde zichzelf spectaculair. Stagnatie en vormverlies waren troef in een jaar, waarin de hoop op resultaten vele malen sterker was dan de wil om iets te bereiken. Dat mag de eindverantwoordelijken Cocu en Brands worden aangerekend."



Het medium gaat verder met zijn verhaal: "PSV had alleen in de beginfase van de competitie de uitstraling van een kampioensploeg. Daarna was het team improductief en lankmoedig en te vaak niet in staat om defensies van laagvliegers kapot te spelen. Het was vooral in aanvallend opzicht armoe troef en dat heeft nieuwe successen in de weg gestaan. Over een heel jaar gemeten is het onbegrijpelijk dat er binnen de club niet eens over verfrissing in de technische staf gesproken wordt."