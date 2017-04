Feyenoorder moet eigenlijk geopereerd worden

Feyenoord staat één puntje voor op Ajax en moet nog tegen Vitesse, Excelsior en Heracles Almelo spelen. De Rotterdammers kunnen al hun manschappen goed gebruiken en dat is eigenlijk ietwat pijnlijk voor één speler van coach Giovanni van Bronckhorst. Karim El Ahmadi laat zich pas na dit seizoen hoogstwaarschijnlijk opereren.



De Telegraaf schrijft op dinsdag: "Zijn lies is door een lang seizoen zonder winterstop én een loodzwaar toernooi in de Afrika Cup zo pijnlijk, dat hij onder andere omstandigheden al rust zou moeten nemen. Andere spelers zouden met zijn lies zelfs een operatieve ingreep ondergaan, maar El Ahmadi kiest ervoor om pas na de laatste wedstrijd met chirurg Casper van Eijck (hoofd medische staf Feyenoord) te kijken naar een mogelijke ingreep in het ziekenhuis."



El Ahmadi zelf vertelt dat hij probeert te overleven met pijnstillers. "Het is een lang seizoen. Het feit dat ik geen rust heb gehad in de winterstop en meteen in trainingskamp moest voor de Afrika Cup, met vervolgens het toernooi er achteraan, ga ik nu voelen. Maar ik ga door." De Marokkaan geeft aan te weten dat Feyenoord op dit moment niet zonder hem kan, daarom neemt hij het risico.