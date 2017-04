Toornstra: Ajax-Schalke zegt helemaal niets

Het verschil tussen Ajax en Feyenoord bedraagt nog maar één punt in de Nederlandse Eredivisie en dat betekent dat het ongemeen spannend is in onze competitie. De spelers van de Amsterdammers spreken zich om de zoveel dagen uit over de grote concurrent en dat is ook Jens Toornstra opgevallen.



In het Algemeen Dagblad zegt hij: "Wekelijks hoor je ze weer iets over ons roepen. Ach, laat ze daar maar praten, dan laten wij het wel zien op het veld. We halen er echt alleen maar meer energie uit. Nee, we ergeren ons er niet eens aan. Zij hebben tegen Schalke 04 heel aardig gespeeld, maar het zegt allemaal niets. We juichen ook niet te vroeg. Ook Vitesse-uit winnen we niet vanzelf. Dat weet iedereen."



Onlangs speelde Feyenoord tegen PEC Zwolle en vroeg Karim El Ahmadi aan Calvin Verdonk, die uitgeleend wordt aan de Zwollenaren, of hij wel Champions League wilde spelen. "Dat heb ik gezegd ja, zie het maar als een grapje. Zulke dubbele belangen, dat houdt veel mensen bezig. Maar we weten ook wel dat Excelsior ons niet gaat helpen. En we gaan er ook van uit dat Ajax niet meer verliest. We gaan het zelf doen."